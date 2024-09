U noći između 28. i 29. septembra prestaje sa radom Autobuska stanica u Železničkoj 4 i Savskom Trgu odlaskom poslednjeg autobusa za Ljubljanu u 10 do 1 posle ponoći, a istog trenutka počinje sa radom nova stanica u Bloku 42 odakle će prvi autobus za Novi Sad krenuti u 3.50 ujutru.

Do nove glavne autobuske stanice i šaltera za prodaju karata stiže se iz Ulice antifašističke borbe , a po ulasku, nije se teško snaći. Postavljeni su infopultovi a na raspolaganju će biti i osoblje stanice koje će usmeravati putnike

Nakon kupovine karte, za minut se stiže do ulaza na perone, kojih ima 65 ukupno i koji su raspoređeni tako da putnicima omoguće lakše snalaženje i brži pristup autobusima.

Dakle, sa jedne strane nalaze se dolazni peroni koji su označeni brojevima od 1 do 12.

Peroni rezervisani za prigradski saobraćaj obeleženi su brojevima od 13 do 20 i namenjeni su autobusima koji saobraćaju na kraćim relacijama u okviru Beograda i okolnih opština. Kao i kod dolaznih, pristup ovim peronima biće jednostavan i neće zahtevati dodatne kontrole, odnosno za njih neće biti potrebne peronske karte .

Peroni s brojevima od 21 do 34 neće biti u funkciji do završetka druge faze, pa će se međugradski i međunarodni polasci odvijati sa perona koji su označeni brojevima od 35 do 56. Ovi peroni su deo kontrolisanog prostora i putnici će moći da im priđu kroz kapiju kod prigradskih perona ili kroz ulaz koji se nalazi u blizini železničke stanice, ispod Bulevara heroja sa Košara.