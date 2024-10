Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda predstavio je smernice kako javnim gradskim prevozom doći do nove, centralne autobske stanice u Bloku 42 u Beogradu . Dolazni peroni sa brojevima od 1 do 12 raspoređeni su sa desne strane nakon ulazne rampe, a putnici mogu da koriste stajališta gradskog prevoza u Ulici Marka Hristića, na kojim su aktivne linije 85 (Banovo brdo - Borča) i 600 (Železnička stanica Beograd centar - Aerodrom "Nikola Tesla", navodi se u saopštenju koje je preneo Beoinfo.

Svi polasci za međunarodne i međugradske linije su raspoređeni na peronima od 35 do 56, koji se nalaze do postojećeg aneks objekta koji se koristi kao privremena stanična zgrada, do koje se može doći BG vozom i linijama gradske železnice za Zemun, Batajnicu, Beograd centar, Rakovicu, Kneževac, Resnik, Karađorđev park, Vukov spomenik Pančevački most i naselja na levoj obali Dunava.