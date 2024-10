Kako navodi portal "Republika", a kako se piše po društvenim mrežama, posle sat vremena je izašla žena iz obližnje zgrade i besno dobacila: "Je l' znate vi ko sam ja" i "Boli me p****", sela u automobil i odvezla se.

Inače, Tanja Radenkov Medenica je poznata široj javnosti i to po skandalima. Ona je uradila reklamu za kliniku sa starletom Anom Korać, gde Koraćeva glumi devojku zavisnu od plastičnih operacija, a doktorka je podržava u tome i plus joj dodaje šta bi još mogla da promeni na sebi. Radenkov Medenica je često na meti kritika zbog svojih plastičnih operacija, dok je i svoju kliniku reklamirala bilbordima sa porukama: "Na korak do savršenstva".