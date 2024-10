- Ona se nalazi u blizini auto-puteva, kada govorimo o široj saobraćajnoj slici grada, svakako mora da obuhvati i sve ono što dolazi ka gradu Beogradu iz različitih pravaca. Znate da je urađena obilaznica, i to je svakako vrlo značajan korak da mi iz Beograda preusmerimo na okolne saobraćajnice koje gravitiraju ka Beogradu najveći deo tog teretnog prevoza. Postoji ukrštanje, nedaleko od samog Novog Beograda i autobuske stanice, i pravaca iz Mađarske, iz pravca Šida, opet dolazak sa juga Srbije tako da to zaista jeste posebno važno za međunarodni prevoz jer imamo i dosta autobusa koji dolaze iz inostranstva. Mislim da će ova lokacija na Novom Beogradu njima olakšati dolazak do poslednje tačke i evenutalno polazak sa nje - kaže Bojan Bovan, Gradski sekretar za saobraćaj.