Visina ovih stambenih zgrada je od četiri do dvadeset spratova.

Prvo je izgrađen Blok 61 u periodu od 1975 do 1976. godine, Blok 62 gradio se od 1976 do 1977. ,a Blok 63 od 1977. do 1979. godine. Blok 64 je poslednje izgrađen blok u naselju.