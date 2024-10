– Lično ću se angažovati kako bi se konačno realizovala i inicijativa predsednika Srbije Aleksandra Vučića, podneta pre gotovo sedam godina, da Aleksandar Karađorđević dobije spomenik u glavnom gradu, a mislim da je sramota što to do sada već nije urađeno – rekao je gradonačelnik.

– On još uvek nema spomenik, to je još veća sramota, a za koji je doneta odluka 2018. godine. Zašto ta odluka nije sprovedena već sedam godina ja ne znam, ali ću je ja sprovesti i napravićemo spomenik. Prema mom mišljenju, napravljena je još veća sramota kada mu je dodeljena ulica krajem 2018. godine na obodu grada, dugačka 50 metara u naselju Leštane, gde se nalaze četiri nelegalne kuće. Pokušaću i to da ispravim, a da li ću uspeti to ćemo da vidimo. Moj predlog će biti da Savska ulica ponese ime Bulevara kralja Aleksandra Karađorđevića. To je ulica koja se uliva u ulicu njegovog pradede, Karađorđevu. To je bulevar koji mestom i značenjem apsolutno odgovara istorijskoj važnosti koju nosi kralj Aleksandar I Karađorđević. Da li ću i u tome uspeti, videćemo. Danas sam vas obavestio o onome što ću predložiti Skupštini grada – rekao je Šapić.