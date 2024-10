U okviru ovog projekta biće uklonjen Stari savski most , na istom mestu predviđen je novi most preko Save, a izgradiće se i tunel od Ekonomskog fakulteta do Ulice despota Stefana.

- Nov srpski most, ili već kako bude bilo njegovo ime imaće ogroman značaj. Saobraćaj se danas odvija potpuno pod neprihvatljivim okolnostima, i jedino što je potrebno uraditi to je da sadašnji most uklonimo odatle i da damo prednost novom mostu koji će imati dve trake, po dve trake u svakom pravcu, kao i posebnu bašticu za tramvaje, imaće posebnu biciklističku stazu, pešačku stazu, znači sve ono što danas u velikoj meri ne postoji na ovom mostu imaće novi tramvajski most. Mislim da ćemo uz tunel koji će biti nastavak negde u potezu od Ekonomskog fakulteta pa do Bulevara Despota Stefana, napraviti jednu vezu koja će prokrviti taj pravac, kaže Bovan i dodaje da je ovaj projekat nešto revolucionarno kada je u pitanju saobraćaj glavnog grada.