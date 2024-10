- Datum 23.02.2022. Razgovarala sam sa svojim ukrajinskim poznanicima na mreži, zabavljali smo se. 24.02.2022 nismo mogli da verujemo... Nadali smo se da će političari ubrzo izgladiti stvari, ali to nije ono što se dogodilo... Ukratko, firma u kojoj je radio moj muž odlučila je da se preseli da bi sačuvala svoj biznis. Ponudili su svojim zaposlenima da dođu da rade u Srbiji. Proverili smo onlajn cene za iznajmljivanje stana ~ 500 evra za 2 sobe. Okej. Iz Sankt Peterburga smo krenuli noću i sleteli rano ujutro 21.09.2022. Zamislite emocije (olakšanje) svih ljudi iz aviona u Beogradu, kada smo čuli vest "danas su političari krenuli u mobilizaciju, sada svi Rusi mogu da budu poslati u rat (ne smeju da odbiju poziv). Vau, to je bilo blizu, ali moja porodica je otišla na vreme - započinje objavu ona.

- Menjačnica - možete tek tako dati 100 dolara i dobiti dinare. 30 sekundi , to je sve što je potrebno. Kako je to jednostavno... U Rusiji morate pokazati pasoš. i takođe morate da date svoj broj telefona. Sve menjačnice su tamo pod kontrolom - navodi.

- SIM pripejd - ne moram da pokažem pasoš, za mene je to potpuno neočekivano i kul. Možete (mogli ste, čula sam sam da će to promeniti) biti anonimni ovde.

Srpski jezik

- Pokušala sam da tražim od zaposlenog u prodavnici da mi preporuči dobru kobasicu, guglala sam i pokušavala da kažem nešto poput "sovetuite ukusnu kobasicu molim" nekoliko puta, ali možda sam pogrešno izgovorila ili se generalno ne kaže ovako, pa nije me razumeo - opisuje.

Iznajmljivanje stana

Autobus

- Naš prvi put u gradskom prevozu, proguglala sam cenu - bila je 95 dinara, pa sam otišla do vozača i pokušala da ga pitam kako da platim. Rekao mi je nešto poput "ne treba, može tako". Rečeno mi je da većina ljudi ne plaća autobus. Ali, kasnije smo saznali gde da nabavimo Beogradsku karticu.

- Ali onda su to otkazali. Pokušala sam da pošaljem SMS, ali je došlo do greške, pokušala sam da pitam mobilnog operatera, rekli su mi da bi trebalo da mogu da pošaljem SMS, proverila sam podešavanja na svom telefonu - to je dozvoljeno - opisala je kako trenutno ne ume da se snađe sa plaćanjem prevoza, nakon čega su Srbi sa platforme odmah objasnili da zapravo treba da koristi latinicu umesto ćirilice na tastaturi, te da će onda sa lakoćom moći da uplati gradski prevoz.