Zbog izvođenja radova na tehničkom regulisanju u Bulevaru Zorana Đinđića, na delu od Omladinskih brigada, do Narodnih heroja, na desnoj kolovoznoj traci, doći će do potpunog zatvaranja saobraćaja od 17. do 23. oktobra, javili su iz Sekretarijata za javni prevpoz.

Iz tog razloga, linije javnog gradskog prevoza će u tom periodu saobraćati izmenjenim deonicama.