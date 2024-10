Kako danas piše Politika, "most neće biti uništen, nego će dobiti novi život kao pešačko-biciklistička saobraćajnica tako što će biti postavljen kao veza između Zemuna i Lida na poziciji gde se leti postavlja pontonski most do plaže na Velikom ratnom ostrvu". To je rekao sagovornik lista, koji je želeo da ostane anoniman.

List navodi da je to mesto i ranije bilo jedna od brojnih pominjanih lokacija na koju bi most mogao da se preseli. Sada je, saznaje Politika, to na korak do formalizacije - odnosno potpisivanja aneksa ugovora kojim bi se stavila tačka na sudbinu Starog savskog mosta. Inicijativa "Most ostaje" najavila je da će u nedelju, 20. oktobra, u centru Beograda organizovati protest "zbog namere da se sruši Stari savski most".