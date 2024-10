„U to vreme to je bilo jako teško s obzirom da se kod nas niko time nije bavio, sve informacije sam morao preko interneta da nabavljam, neku stručnu literaturu sam nabavljao, jako je bilo teško doći do pravih informacija kako se one gaje, bio je stvarno veliki uspeh kada sam video prvo leglo pitona. Redovno da se menja voda, da se hrane dva do tri puta mesečno, nisu mnogo zahtevne, ne postoje jednostavnije životinje za čuvanje od zmija“, navodi Predrag Radosavljević.