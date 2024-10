- Praktično Karađorđevom ulicom vi sada imate 4 trake do Ulice Bulevar vojvode Bojovića. Naša ideja je da obezbedimo četiri trake i dalje ka Dorćolu i da praktično to bude jedna transferzala, koja će vas sa Brankovog mosta do centra grada dovesti brže nego što možda sada to činite kada birate Terazijski tunel ili Prizrensku ulicu, napominje Bovan.