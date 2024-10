Travel blogerka iz Melburna u Australiji, koja je tokom svoje evropske avanture sasvim slučajno odlučila da napravi pauzu u Beogradu, priznala je da je to bila jedna od najboljih odluka na njenom putovanju, ikada!

"Sam grad je lep, slikovit, kao i većina evropskih gradova. Uveče morate otići u stvarno kul deo grada koji se zove Skadarlija. Svi restorani imaju bašte na otvorenom, ima mnogo bendova i sve je tako živo. Šetajući se samo po kaldrmi, osećate se fantastično. Ima mnogo sjajnih kafića, što me podseća na kulturu kafića u Melburnu, a to je za mene velika pohvala s obzirom na to da sam iz Melburna" objasnila je.