- Tu se pre svega misli na Novi Beograd, zatim na dva bulevara koja idu paralelno sa Savom i Dunavom i jednim poluprstenom, za koji se nadamo da će postati prsten, a to je obilaznica oko centra grada. Dosta mera, odluka i radova. Započeli smo proširivanje ulica na Novom Beogradu, izgradnju kružnih tokova, ali ćemo sve projekte predstaviti tako da biste videli kako ih mi vidimo i šta očekujemo u sledeće dve godine ako sve bude u redu i ako budemo u prilici da ih sprovedemo. Zatim se nadam da će i most koji će krenuti da se radi u novembru, a u skladu sa informacijama koje imam, biti gotov krajem 2026, odnosno početkom 2027. godine - rekao je Šapić, naglasivši da će to biti revolucionarna stvar što se tiče saobraćaja u Beogradu.

- Govorimo o stotinama hiljada ljudi koji na dnevnom nivou pređu sa jedne strane reka na drugu i vrate se. Tu potencijal imamo. Nažalost, u centru grada potencijal za širenja nemamo . Čujem neke koji kažu kako bi oni to lako rešili tako što bi samo otvorili jednu traku za autobus. Samo nismo čuli kako bi otvorili traku za autobus gde nema mesta za to - pojasnio je Šapić.

- Predstavićemo je javnosti i obavezaćemo se na određeni vremenski period do kada ona treba da bude sprovedena. Mislim da to ima malo gradova na svetu - u Evropi mislim da nema nijedan grad, a to je da ćete moći da idete do same reke i da onda odlučujete koji ćete most da pređete. Nećete morati ranije da donosite odluku. Moći ćete paralelno sa rekom da obilazite grad sa jedne i druge strane i tu ćemo praviti protočnost saobraćaj daleko veću nego što je danas. Na ovaj način ćemo pokušati da nađemo rešenja i da u sledećih nekoliko godina, što se saobraćaja tiče, rasteretimo Beograd dok ne dobijemo metro – zaključio je Šapić.