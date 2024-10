Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Voždovac, danas od 08.00 do 20.00 sati, bez vode će ostati potrošači u Strumičkoj ulici (od Janisa Janulisa do Mahmuta Ibrahimpašića), u Ulici Janisa Janulisa (od ugla sa Strumičkom do broja 8) i Sportski centar „Šumice“.