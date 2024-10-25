ISKLJUČENJA POČINJU U 8.30: Danas bez struje delovi ovih 10 beogradskih opština - detaljan spisak
Elektrodistribucija Beograd je za danas najavila isključenje struje u deset opština.
Isključenja počinju u 8.30 sačova, a evo detaljnog spiska:
Vračar 11:00 - 14:00
CARA NIKOLAJA DRUGOG: 7-9,11-13,1,17-19,23, MAKSIMA GORKOG: 29, NOVOPAZARSKA: 22,28,32,36,7-9,
Vračar 11:00 - 12:00
CELjSKA: 4-6,1A,5-5, DANIČAREVA: 6-22,11-19,23-31, MITROVIĆEV PROLAZ: 2,1-3A, VILOVSKOG: 4-8,1-11,17-19, VUKICE MITROVIĆ: 16-16,24-62,27-33,41-49,53-53,
Vračar 09:00 - 10:00
CELjSKA: 8,7, CERSKA: 45, SAZONOVA: 30-48,29-41,45-49,53, TIMOČKA: 2-4F/8,1-9, VILOVSKOG: 2, VUČEDOLSKA: 14,
Zvezdara 08:30 - 10:00
ĐEVĐELIJSKA: 91, HADžI-MUSTAFINA: 24, PREŠEVSKA: 26,36,40,58-58A,62-66,21, ŠABAČKA: 12,11,
Zvezdara 08:30 - 14:00
Naselje V.MOKRI LUG: MIODRAGA IBROVCA: 40B-40V,
Voždovac 10:00 - 11:00
Naselje JAJINCI: KOLONIJA: 19,23-25C,
Voždovac 09:00 - 16:00
Naselje RIPANj: KRAGUJEVAČKI PUT: 14-16,
Voždovac 08:30 - 14:00
BANjALUČKA: 4-6,1-3, DEBARSKA: 38,31, RADE KONČARA: 2B-4,8-10,14,22,26-38,1-11,21-31, VOJVODE PRIJEZDE: 6,10-12,7,13,
Voždovac 08:30 - 14:00
MIODRAGA ŽIVANOVA: 3, Naselje BEOGRAD: VOJVODE VLAHOVIĆA: 60,66g,35i,43-43M,47I-53Lj,57,
Rakovica 14:00 - 17:00
BOJANA ĐORDUMOVIĆA: 11, Naselje MILjAKOVAC: BOGDANA ŽERAJIĆA: 18-24,15, DIMITRIJA KOTUROVIĆA: 16,24-40,21-23G,
Novi Beograd 22:00 - 04:00
BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): 6,
Zemun 09:00 - 18:00
BULEVAR NIKOLE TESLE : 3,
Obrenovac 09:00 - 17:00
Naselje Grabovac: GRABOVAC: 5, Naselje Orašac: PUT ZA BANjANE: 2G, Naselje VUKIĆEVICA: GORNjI KRAJ: 16,36,40-44,1-3,31-41,165, MATIČA KRAJ: 40B, NEMA NAZIVA ULICA: 38,113, PUT ZA DONjI KRAJ: 0,32,70,110,114-128,132-134,138-144,148-150B,154-160,164,168-170,111,115,119,123A-133A,137-145,151-153,157-159,163-169, SELO: 42A, ŠEVAR: 1111,
Sopot 09:00 - 16:00
Naselje MALA IVANČA: PUT ZA BARE: 2A-12A,16A-22,26,40,64,1-5A,11-13,69-71,93,97A,101-101B, PUT ZA MALU IVANČU: 2B,10-10D,14-16,22-32B,36-36A,42-44,48-56A,60-64C,68-80,90Đ,3A-3B,11,21,27,55,59-61,87B, PUT ZA PLANDIŠTE: 12,20-22,28,34,1-3,9,13-29,73-75,79-81,85,97,101A-103A,107-107B, Naselje RIPANj: 7.JULA: 77,89, RIPANjSKA KAPIJA 1.DEO: 46A,50,
Surčin 08:30 - 12:00
Naselje BOLjEVCI: ALEKSE SIMIĆA: 2-12,1-15, SAVE ŠUMANOVIĆA: 24-28,32,36-38,42-48,23-29,35-51, ULICA MIRA: 266-308,312-314,322-324,328,334-342,376-382,213-223,227-243,247-257, Naselje JAKOVO: ARMIJSKA: 2-6,10-12,16-18,22-30,34,5,19,25, BALKANSKA: 2-108,114,1-49,53-57,65-69,75-75,85,93, BOLjEVAČKA: bb,14,18-136A,23-91,95-117,121-147, BORISLAVA PEKIĆA: 6,3,15, BRAĆE ĐORĐEVIĆ: 2-4,12,16,20,24-30,34-40,44-46,52-56,21, BRAĆE GRKOVIĆ: 12-32,38,42-44,60-62,82-84,92,3-5,11-25a,31,35-39,45-47,57-59,63,69-75,79,85,89, BRAĆE PANIĆ: 2-66,1-53, BRAĆE PUTNIKOVIĆ: bb,bb,BB,bb,bb,16a,2-40,44-50,54,58,62-68,76,82,88-92,11-19,25,31,41-47,55,59,77-81, BRAĆE STOJANOVIĆ: 15,21A,35, BRAĆE VITOMIROVIĆ: 12,58-70C,17,77-85,89-97, ĐORĐA RADOVIĆA: 2-12,26-28,1-11,15-35, LEDINE: 2-4, LIPOVAČKA: 2-8, MILEUSNIĆA: 2-6,12,1-9, OSLOBOĐENjA: 2-80,98,1-97, PALIH BORACA: 14-34,38,42-48,21-41,49-61, PRILIVAK: 2-26,78A,1-3,7-15, PROLETERSKA: 2-24,1-19, PROTE STAMATOVIĆA: 14-82,13-85, SAVSKA: 2A,6-12,18-26,30-46,52,56-56A,62-68,74-146,1-11,19-29,33-37,41-51,55-103, SEDMOG AVGUSTA : 2-10,14-18,1-17,23-29, SEOSKE PARTIZANSKE STRAŽE: 2-16,28-30,36,7-9,25-27,33, VELIMIRA MANIĆA : 2-16,1-3A,9-15, VUJKOVAČKA: 2,3-13,
Lazarevac 11:00 - 13:00
Ulica: 1300 Kaplara 128-280 (naselje Stolice).