To se može učiniti u ovoj ustanovi, koja se nalazi u Svetog Save 39, i to radnim danom od 7 do 19 i subotom od 8 do 15 sati.

Akcije su, kao i do sada, planirane i na terenu. U ponedeljak, 28. oktobra, biće organizovane u Geološkoj i hidrometeorološkoj školi „Milutin Milanković” od 9 do 12, Fabrici energetske opreme u Lazarevcu od 9 do 15, Banci „Poštanska štedionica” na Paliluli od 10 do 15, te ispred „Lidla” u Kneza Višeslava 61v od 10 do 14 časova.

Dan kasnije, transfuziološki autobus će se nalaziti ispred „Erport sitija” od 10 do 15 časova, a akciji se pridružuju i Gradska opština Novi Beograd od 11 do 15 i Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije od 10 do 14 časova. U sredu, 30. oktobra, dobrovoljnim davaocima svoja vrata otvara Crveni krst Voždovca od 13 do 17 časova, a akciji se od 10 do 16 pridružuje i Mašinski fakultet, dok je za četvrtak, 31. oktobar, akcija zakazana u Crvenom krstu Obrenovca od 9 do 14 časova.

U petak, 1. novembra, krv se može dati u Drugoj ekonomskoj školi od 8.30 do 14, na Rudarsko-geološkom fakultetu od 10 do 14 i u transfuziološkom autobusu ispred Doma zdravlja u Požeškoj od 9 do 14 časova.

U subotu, 2. novembra, transfuziološki autobusi će se nalaziti na dve lokacije: Šoping centar „Stadion” na Voždovcu od 13 do 17 i „Delta siti” u Novom Beogradu od 11 do 15 časova.