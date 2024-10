Novo autobusko stajalište "Jug" obezbediće građanima Srbije i Beograda , a i prevoznicima koji dolaze iz pravca juga ka Novom Beogradu, da lakše dođu do željene destinacije.

To će praktično biti i stajalište gde će moći da uđu i putnici koji nameravaju da krenu ka jugu Srbije.

To je jedna potpuno nova lokacija, kaže Bojan Bovan , gradski sekretar za saobraćaj.

- Doneta je odluka da se dozvoli svim autobusima koji dolaze iz pravca juga Srbije, da mogu da koriste Gazelu na kojoj nema semafora i koja je relativno blizu nove Glavne autobuske stanice, s tim što moram da kažem da ćemo biti vrlo rigorozni po pitanju kontrole svih tih autobusa koji dolaze. Oni će imati mogućnost da im putnici izađu na stajalištu iz pravca juga Srbije ka Novom Beogradu, drugo mesto gde će to moći da urade biće autobusko stajalište "Jug". To je jedna potpuno nova lokacija, tako da sva ona stajanja koja su do sada bila na Autokomandi i koja su stvarala gužvu zbog koje su nastajali ozbiljni problemi u celokupnom drugom beogradskom saobraćaju, ovim će biti anulirana - napominje Bovan.