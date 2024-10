Semafori na kružnom toku kod Brankovog mosta sutra će biti pušteni u rad, a procena je za sada da će raditi u špicevima, radnim danima od 7 do 10 i od 14.30 do 18.30 časova. U ostalom periodu biće trepćuće žuto, kada bi se trebalo pridržavati pravila koja inače važe u kružnom toku, izjavio je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.

– Podsetiću vas da smo proširili Bulevar Zorana Đinđića, Tošin bunar, kao i Ulicu Nikole Dobrovića. U skladu sa time ćemo vrlo brzo predstaviti jedno ozbiljno i veliko dodatno saobraćajno rešenje na Novom Beogradu. Sva ova rešenja biće gotova do završetka izgradnje novog srpskog mosta, odnosno kružnog toka ispred njega, i onda ćemo biti u prilici, što mislim da nema nijedan grad u Evropi koji leži na obalama reka, da možete da se odlučite na koji ćete most da idete do samog kraja, dok ne dođete do reke – rekao je Šapić.