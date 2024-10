Tramvajske linije br. 7 i 9 će u oba smera, od zone Savskog trga saobraćati ulicama Savska, Bulevar vojvode Mišića, Petlja "Radnička", Most na Adi, Bulevar heroja sa Košara, Bulevar Crvene Armije, Bulevar Milutina Milankovića, Antifašističke borbe i dalje redovno do Bloka 45 i nosiće oznake 7L i 9L.

- u periodu od 02.11.2024. godine, u sklopu radova na prilagođavanju saobraćajne infrastrukture privremenom režimu saobraćaja, trasa autobuske linije 9A biće: Trg Slavija, Nemanjina, Balkanska, Gavrila Principa, Pop Lukina, Brankov most, Bulevar Mihajla Pupina, Milentija Popovića i dalje redovnim trasama tramvajskih linija do Bloka 45;

- u periodu nakon završetka radova na prilagođavanju saobraćajne infrastrukture privremenom režimu saobraća, trasa linije 9A biće: Trg Slavija, Nemanjina, Balkanska, Gavrila Principa, Pop Lukina, Brankov most, privremena devijacija na ulicu Ušće, Ušće (Bulevar Mihajla Pupina u smeru ka gradu), Sajmište, Zemunski put, tramvajskom bašticom do ulice Milentija Popovića i dalje redovno trasama tramvajskih linija do Bloka 45.