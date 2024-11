– Vojni muzej je uredio postavku na rečnom monitoru „Sava” koji je usidren između Brankovog mosta i Savskog pristaništa. To je jedan raritet, jer je to jedini sačuvani brod iz grupe rečnih monitora Austrougarske dunavske flotile koja je izvršila prvi artiljerijski udar na Beograd 28. jula 1914. godine. Osim toga, to je jedan vredan eksponat zato što predstavlja jedan od 10 brodova ovog tipa koji su očuvani u svetu – kaže Bojana Ilić, kustoskinja Vojnog muzeja.