Uvidom na terenu 1. novembra utvrđeno je da nije došlo do postavljanja adekvatnih fizičkih zapreka, za obustavu saobraćaja na Starom savskom mostu što je bila obaveza Direkcije čime je prakticno ugrožena bezbednost svih onih koji sada koriste mosta za kretanje.

- Izvođač je, prema rešenju o zatvaranju mosta koje je doneo Sekretarijat za saobraćaj, imao obavezu da fizički zatvori most za saobraćaj i da preduzme sve neophodne mere da radovi bezbedno započnu 2. novembra. Svojim nepostupanjem Power china direktno ugrožava bezbednost građana i Direkcija je uputila zvaničan zahtev da se što pre most zatvori za saobraćaj i da se preduzmu sve mere da ne bi došlo do bilo kakve nezgode ili tragedije. U koliko se isto ne sprovede, a nešto se desi, Power china će kao izvođač direktno biti odgovorna, pošto nije ispunila svoje zakonske obaveze - saopšteno je iz Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda.