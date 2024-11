– To je velika garaža, i cilj njene izgradnje je da se reši pitanje parkiranja posetilaca koji odlaze u Narodnu biblioteku i do Hrama Svetog Save, ali i da se razreši pitanje manjka broja mesta u tom centralnom delu Vračara. S druge strane mi nezavisno od garaže smo počeli uređenje platoa ispred Hrama Svetog Save, što je nešto što se čekalo jako dugo, neopravdano dugo, i deo po deo platoa ćemo u skladu sa projektom realizovati, i iskreno se nadam da ćemo do kraja sledeće godine privesti kraju – kaže Marko Stojčić, glavni gradski urbanista.