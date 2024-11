Prijava za preuzimanje vaučera za novogodišnje paketiće u Zemunu počela je juče, 7. novembra, u prostorijama Kancelarije za mlade GO Zemun, a trajaće do 23. novembra, svakog radnog dana i u subotu, od 12 do 18 sati, saopšteno je iz ove opštine.