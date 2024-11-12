ISKLJUČENJA POČINJU U 8 SATI: Detaljan spisak ulica koje će danas ostati bez struje
Elektrodistribucija Beograd je za danas najavila isključenje struje zbog radova u sedam opština.
Isključenja počinju u 8 sati, a evo detaljnog spiska ulica:
Zvezdara 09:00 - 13:00
BUL KRALj.ALEKSANDRA: 335-351,
Zvezdara 09:00 - 12:00
DESKAŠEVA: 22,
Palilula 08:00 - 16:00
ORAHOVSKA: 19, Naselje BEOGRAD: MAKSIMA GORKOG: 30E, Naselje Krnjača: 16. APRILA: BB,BB,28-46,52B,74,41,49-55B,65-67B,71B-73B,85,101-103A,107A,111A,117A-117B,123A, BUKULjSKA: 1-5, CRKVIŠTE: 18B-20V,42,82B-82V, JASENSKA: 10, LjUDEVITA ŠTURA: 4-14,5A, MAKSIMA GORKOG: 10-22P,60A,70,5A-7V,11G-11J, MILICE HREBELjANOVIĆ: 15-17,43G, TIŠKA: 8,12,20, Naselje OVČA: CRKVIŠTE: 4-6,26-36,48,60,68,72,76,86,1-7Đ,21B-23E,29,37-37A,43,47A,51-51M,83,
Palilula 09:00 - 11:00
KNEZA DANILA: 24, STARINE NOVAKA: 21-21F/8,
Palilula 09:00 - 12:00
Naselje BORČA: J N A: 100-108,114-116,120,130A,127-133,139-143B,149-153M,157, MILANA AJVAZA: 24-38,1-23,33, OLGE PETROV: 14A-18A,39-39V,
Voždovac 08:30 - 13:00
VOJVODE STEPE: 391-395B,
Voždovac 15:00 - 16:30
Naselje RIPANj: BELA ZEMLjA: 22-30B,34,50,27-31,35A-37,43A,47-59,67, PUT ZA KOVANLUK: 2-12,16,22,28,1-5,11-13, PUT ZA PAVIĆEVAC: 2,1-3D,7-13Đ, PUT ZA TREŠNjU: 4-28,32-34B,27A-35,39-47,53-55A, PUT ZA TREŠNjU 1 DEO: 30, STANOJLOVIĆA KRAJ: 2-6,1A-13,
Zemun 08:30 - 10:30
CARA DUŠANA: 90,96-118,65-65V/2,69-83,87-101, DOBANOVAČKA : 70, DUNAVSKA: 1-1, SVETOTROJČINA : 2-4,1-15,
Obrenovac 08:30 - 14:00
Naselje Grabovac: MUZIČKA KOLONIJA: 407A, Naselje OBRENOVAC: CARA LAZARA: 66A,74,78-96,100-104A, ČETRNAESTOG OKTOBRA: 0-2,10A,26,34-36A,42-42A,54,58,70,92-94,138-138A,148,158-158V,166B,11,21-25,43, ČETVRTOG APRILA 1 DEO: 1-5,9,21, ČETVRTOG APRILA 2 DEO: 8-12,1-7A, ĐAČKOG BATALjONA: BB,7A,21,83, DEVET JUGOVIĆA: 32-34A,31, FILIPOVIĆA KRAJ: 2-10A,14-22,28,32A-36,46,5-5F, KOŽARSKA: 28,47A, MAJDANSKA: 20A-30,34-40,47-51B,55-59,63A, MUZIČKA KOLONIJA: 2-16,20-38,42-50,58-68,76-88,94-96,100-118,122,126-128,132A-134A,140-148,154-170,1-23,27-29,305, OMLADINSKA: 1A,5G-5M, POSAVSKIH NORVEŽANA: 86-86A,90-96,102,106-146,9-13A, POTIĆA VOĆE 1.SOKAK: 20,15,29, POTIĆA VOĆE 2.SOKAK: 5N, VOJVODE MIŠIĆA: 2-8,12-24,1-9,43Đ-43Ž, ZIDARSKA: 2-4,8-18,3-7,11-15, Naselje UROVCI: GAJ: 305-305A,313, INDUSTRIJSKA ZONA: 21-23, ŠABAČKI PUT: 4-64,68,72-74,82,86-90,94-102,106-138,148-164E,212,316,1-13,17-37,41-49,57-59,65,73-73E,83-99,103-109,115,119-139,143,155-159,167B,315A,1111, UROVAČKA: 316, Naselje Veliko polje: VELIKO POLjE: 1B, Naselje ZVEČKA: BOŽIDARA MARINKOVIĆA: 6-10,5-5A, BRAĆE JOKSIĆA: 2-8,12-26,30-36,40-52,56-58A,62-90,94-100,106-108,114-116,122-128,132-144A,148-158,164,172,192-194,1000,1-3,7-9,13-27A,33,37-43,47-53,57-103,109-121,129-147,153-157,1111BB, BRAĆE LAZIĆA: 2,10A,14,24,64A-66,72-74,78,96,112-114,124,136,142-166,186,192A-192C,5-9A,15,27,43,49B,55,61,83,87,107A-111B,131-133B,139-173,177A-177B,185,189A,193, DRAGA VUKOVIĆA-KORČAGINA: 2,6-18,248,1A-25,41,95A, FILIPOVIĆA KRAJ: 26,30-36C,46,80,5B-5E,15,23-45E,99,103,107,1111, GAJ NOVO NASELjE: 2-6,12,20-22,46-48,1-25,29-29C,101,105, IVANA EGEDUŠEVIĆA: 2-8,12A,16,22A-24A,3,7-9A,13-13V,17-17A,21, JEREMIJIN ZABRAN: 2-8,12-20,26-26B,1,5-9,13, KOZARAČKA: 21,25,103, KUPINAC: 72, LUG: 0-2A,6,10-16,20-28,32,36C-40B,44-48,58,62,68,76-80,84,88-90A,94,98,1-3,7-11,15-17,21-27,31B-33,37,41-43C,61,87, MARINKOVIĆA SOKAK: 85, MOMČILA KALAJDžIĆA-MUJE: BB,4,8-10,16,20,24A-24B,28-28A,34B,46,54D,62,66-82A,1-1Š,5,11A-11B,23,29A,33A-39A,43A,85,99, PETE KOZARAČKE: 2-4,8-8A,16A,74,90,94,1-9,17-19,23-29,47,59A,81-87,99-101,1111BB, POTICA VOĆE 2.DEO: 6B,5A-5F,65N, SLOBODANA ČANIĆA: 12A, SLOBODANA TANKOSIĆA: 10-12,16A,20,24-24A,28-32,36,3-5E,13-15A, SOLUNSKOG FRONTA: 12-12C,18B-22,26A-30,34-40,44A,48A-48G,1,7-9,13,17,21-29B,33,37-39,43A-43F, STARA PRUGA: 25,31, ULICA 2: 4,12, ULICA 3: 2-4,3,9-11, ULICA 11: 17, ULICA 12: 2-6,1,5-7, ULICA 13: 0BB,6,16A-18A,26, ULICA 14: 4A-8,14-18,13A, ULICA 15: 1-3A,11-21,25,43B, ULICA 17: 2, ULICA 18: 39, ULICA 19: 12,3,29, ULICA 20: 4,5-7, ULICA 21: 10,3,7,11, ULICA 22: 54-56, ULICA 23: 2A,10A-12,3-5,9-19,23, ULICA 27: 4,10,18-22, ULICA 28: 2-10,3,7,15, ULICA 29: 6,10,24-26,32, ULICA 30: 1A,7,17A, ULICA 31: 2-4,1-11, ULICA 32: 18,5-7, ULICA 37: 18,1A-3A,157, ULICA 38: 7B, VOĆE POTIĆA: 5A,35, ZASEKA: 18,24, ŽIVE BORJANOVIĆA: 2-4,10-18,22-34A,40-42G,46-50Ž,56-58,1-9,13,21-35,39-43,47-55A,59,63-65,69-73,77-85A,89C-95,99,
Obrenovac 09:00 - 17:00
Naselje Grabovac: BRDO: 191C,
Mladenovac 08:00 - 16:00
Naselje PRUŽATOVAC: GORNjOKRAJSKA: 11, PRUŽATOVAČKA: 48,82-84,116,1B,61,253-253A, ZABOJSKA: 16A,
Mladenovac 09:00 - 14:30
Naselje MLADENOVAC (SELO): PROLETERSKIH BRIGADA: 108, Naselje VELIKA KRSNA: BAGREMOVA: 5, BELUĆANSKA: 8,50,5-5L, CENTRALNA: 4,12,3,15,19, DOLINA ŠEŠIRA: 2A,6,18,24-26,92,17,45,51, DRENOVAČKA: 10,11A-13A, JOVANA DUČIĆA: ,8,50,3,7,21A,53, KOSOVSKIH JUNAKA: ,2,16-18,34,38,3-5,21,33-35,39, NOVA 104: 12,1, NOVA 105: 2,6, NOVA 108: 19A-19B, NOVA 109: 26,1, NOVA 111: 8,18,1A,7,19A,33, NOVA 112: 10,1-3, NOVA 113: ,6-10,1,11,15-17, NOVA 114: 18,5A, NOVA 117: 2,8,18,22,1,9,21, NOVA 119: 6,24,9-11, NOVA 121: 6,1,7, NOVA 124: 8, NOVA 126: 1, NOVA 128: 4,28,19,29,37, NOVA 132: 4A,8,7A,25, NOVA 133: 13, NOVA 136: 2-6,9,15, NOVA 139: 12,3-5,19, NOVA 140: 4,28, NOVA 141: 17, PUT DIMIĆA: 3-5, SREĆKA MAKSIMOVIĆA: ,12-14,26,34,94A,108,114,124,132,150,164,1,9,15,25,39,63A,69,75,93,109-111,127, STEPANjSKA: ,4,16,24,30,38-38,46-48,52-56,62-64,74,13,31,35,39,45-47, SVETONIKOLSKA: 10,38,48,13,19,27,39,55-55, Tomislava Gajića-Toce: 10B,16,28,21, VELIKA KRSNA: ,2-2,8-12,22,30,34,42,50,106,116,128,196,216,300,306,332,702,1-1A,9,15,19,23-25,29-31,47,79,131,135,331,923,
Surčin 09:00 - 13:00
Naselje SURČIN: OBILIĆEV VENAC: 2, ORAČKA: 18,40,48-60A,1-39.
Kurir Web
VUČIĆ SE OGLASIO NAKON RAZGOVORA S TRAMPOM: Odličan razgovor sa novoizabranim predsednikom, verujem u SNAŽNIJE PARTNERSTVO sa SAD pod njegovim vođstvom (VIDEO)