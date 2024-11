- Očekujemo da krenu radovi na početku izgradnje tunela, počinjemo u Despota Stefana, očekujemo do 2026. godine da krtica uđe tu i da prođe na drugu stranu do Ekonomskog fakulteta gde će se okrenuti i kroz drugu tunelsku cev dve godine nakon toga izaći nazad u Despota Stefana i da negde do kraja, odnosno u toku 2028. godine možemo očekivati u funkciji tunel koji će konačno omogućiti da se centar grada isprazni od automobila - navodi glavni gradski urbanista.