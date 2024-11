Sutra, ali u i u noći između srede i četvrtka, prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) u brdsko-planinskim predelima zapadne, jugozapadne i južne Srbije formiraće se snežni pokrivač od 10 do 15 centimetara. Ipak, prema najavama pojedinih meteorologa, uz intenziviranje snega može doći i do jednog retkog fenomena - zimske grmljavine!

"Može da dođe do pojave grmljavine i zimi. Ipak, moraju da se steknu posebni uslovi za to. Uglavnom do grmljavine dolazi kada imamo pljuskove snega. Takođe, mora da postoji velika promena u temperaturi vazduha. Na primer, da temperatura sa 20 stepeni naglo padne na 0. Kad krene da pada sneg, onda može da dođe do grmljavine. Ipak, to se retko dešava", pojašnjava naš sagovornik.