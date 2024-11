Nešto od posle 15.30 časova, s obzirom na to da je petak i da špic počinje ranije, kolaps je bezmalo svuda.

Samo na autoputu kroz Beograd, ili ti motoputu, vozila se jedva pomeraju sve do nešto posle TC "Zmaj" pa do Dušanovca. Gužva je u pravcu iz Niša ka Novom Beogradu.

Slična situacija je i na Brankovom mostu, na kojem je gužva veća u pravcu ka gradu, a kreće od Bulevara Mihajla Pupina, tačnije Bloka 26, pa se preko ovog mosta nastavlja sve do samog centra grada.

Sa druge strane kolaps kreće od Trga Nikole Pašića, pa ide preko Terazijskog tunela, Zelenog venca, Brankove ulice i dalje na Brankov most u smeru ka Novom Beogradu.

U kolapsu su i Plavi most, Gazela u oba pravca, Autokomanda, Nemanjina, Bulevar despota Stefana, kao i Vukov spomenik.

Ogromne gužve su i svim ključnim saobraćajnicama u Mirijevu, ali i na Smederevskom putu, sve od kraja Bulevara kralja Aleksandra pa do Kaluđerice!

Savetujemo svima maksimalan oprez jer je kiša koja je prethodno padala navlažila kolovoz, pa zbog niskih temperatura dolazi i do pojave leda. Dodatnu opasnost predstavlja i to što sneg prekriva ledene površine i dolazi do iznenadnog gubljenja kontrole nad vozilom.