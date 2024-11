U Zavičajnom muzeju Žarkova , sve do 19. januara, možete videti deo legata koji se čuva u depoima Muzeja grada Beograda.

Zainteresovani građani mogu pogledati izložbu utorkom, sredom, četvrtkom i petkom od 12 do 18 časova kao i subotom i nedeljom do 12 do 19 časova.