- „Centar“, zato što stvarno obilazi oko same centralne gradske zone i spaja Adu Ciganliju sa krajem Višnjičke ulice što je ideja neke najvažnije trase kojom možete da zaobiđete na vrlo jednostavan način, tako reći bez semafora, u komfornim saobraćajnicama, centralnu gradsku zonu, veliki broj raskrsnica, semafora, pešaka i svega onoga što prosto onemogućava normalno funkcionisanje, i upravo je ideja da ta neka nova kičma koja će ići prvo uz Savu, pa kasnije uz obalu Dunava, bude nešto što je najjednostavnija veza do bilo kog dela grada koji se pruža duž Čukarice, Savskog venca, Starog grada i Palilule, s obzirom da su to opštine koje se naslanjaju na Obilaznicu „Centar“, objašnjava glavni gradski urbanista.