Gradski sekretar za saobraćaj Bojan Bovan rekao je da su saobraćajni špicevi najveći problem u Beogradu, a od 10 do 14 nema većih problema ukoliko ne dođe do sudara ili zastoja. Kao i u svakoj svetskoj metropoli, sve su češće su soabraćajne gužve i u Beogradu.

Gradski sekretar za saobraćaj Bojan Bovan kaže da je do RTS-a došao automobilom i da mu je bilo potrebno 13 minuta od Voždovca.

"Obično u špicevima očekujemo veliki broj automobila. Od 7 do 10 je prepodnevni špic, a od 14.30 do 18 je poslepodnevni", rekao je Bovan.

Uska grla i najkritičnije tačke

Što se tiče uskih grla i gužve, Bovan kaže da ta situacija u Beogradu postoji poslednjih 20 godina, to nije nova situacija.

Napominje da je u Beogradu registrovano više od 700.000 automobila, godišnje je to između 13.000 i 15.000 novih automobila . Prema njegovim rečima, Beograd je atraktivan, u poslovnom smislu ima sve više kompanija. Kompanije kupuju automobile, a imali smo i talas ljudi koji su došli iz Ukrajine i Rusije.

Proširenje ulica rešenje za gužve

"Imamo novu vezu između auto-puta 'Miloš Veliki' i Novog Beograda. To je akumuliralo nov saobraćaj. Proširili smo Zemunsku ulicu i Tošin bunar, dobili smo bolju prohodnost", ističe Bovan.

"Kada idete sa Brankovog mosta, imate mogućnost da do Dorćola, i ja koristim taj pravac, lakše dođete Crnogorskom, Karađorđevom - neke pešačke prelaze smo ukinuli i vi stignete u centar grada možda brže nego kroz Terazijski tunel, kroz Francuskum ulicu“, naveo je primer.

Protočnost saobraćaja

Špicevi su najveći problem u Beogradu, od 10 do 14 nema većih problema ukoliko ne dođe do sudara ili zastoja, podvukao je Bovan.

Projekat "mali metro"

Kada se most bude napravio, ono što će se paralelno raditi je kopanje tunela, od Ekonomskog fakulteta izaći će do Bulevara Despota Stefana, što će biti revolucionarni projekat za one koji idu sa Novog Beograda ka Karaburmni, ističe Bovan.