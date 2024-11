O radovima u Beogradu

Na Trgu republike se ukida pešacki prelaz prema Makedonskoj. Kod Narodnog pozorišta ćemo napraviti ostrvo i Vasinu ulicu otvaramo za saobraćaj potpuno za sve. Izbacujemo saobraćaj iz dorcolskih ulica gde je strahovita gužva. Ovom ulicom cemo značajno da prokrvimo saobraćaj. To su prve stvari koje krećemo već ovih dana. Pokušaćemo do nove godine da sve završimo. Kad to završimo daćemo nova rešenja i da se prilagodimo Beogradu koji je narastao u metropolu koji ima sve više vozila - rekao je Šapić.

O GSP

Prvi put plaćamo privatnike po kilometru, a ne po vremenu, a ova balvancina Šapić dok nije došao, tad su ugovori sa privatnicima bili takvi da oni stoje u sabraćaju i primaju nivac, a onda je došla balvancina Šapić i to promenio. Ovo nema veze sa rasporedom vožnje. Voleo bih da vidim čoveka koji gleda na sajtu kada od 3 do pola 4 ide 17 na Konjarnik. Sada imaju i table gde tačno pise kada će autobus, ali Šapić je sve upropastio. Red vožnje služi da bi smo znali gde je autobus, a mi ćemo u taj vremenski prostor uneti još veći broj vozila - objasnio je Šapić.

O Skupštini

- Više neću ići u Skuštinu. Ja sam jedini gradonačelnik u poslednjih 30 godina koji je bio na svakoj skupštini, a tek postoji nijedan koji je dozvoljavao da ga odbirnici pitaju šta žele bez ograničenja, van dnevnog reda. Ne postoji pitanje na koje nisam odgovorio. Na poslednje dve skupštine sam shvatio da neke ljude tamo istina ne interesuje. Beograđani će od mene uvek moći da dobiju informacije, ali ti odbornici neće. Tako da na skupštine grada više ne idem, tako da neće morati sa balvančinom da se nadmudruju. To što oni lažu i kako se to prenosi, u tome neću da učestvujem. Ima taj sajt, sve na jednom mestu. Od sada ću uvek na pitanja da uputim na sajt. Treba nam jos 15 20 dana da sve stavimo na sajt, pa kad završim delovanje kao gradonačelnik da ostavim, pa neka vraćaju sve u prethodno stanje - kazao je gradonačelnik Beograda.

O prolazi na Zelenom Vencu i informacionim tablama

- Što se tiče tabli, ja sam rekao da bude što više tabli, tri, četiri puta nego što ima danas, i to nam jeste ideja. Informisaće se kao i do sada, samo će to biti u granicama realnosti. Ideja je da do kraja mandata ceo Beograd ima table i nadstresnice. Kad krenem da ih postavljam reći ćete da nisam stigao da ih postavim. Jako zanimljivo je da deo medija ide iz krajnosti u krajnost i govore da sam ja balvančina koja ništa ne zna. Ne znam šta treba da se reši u tunelu, ne znam ni na kom je nivou bezbednosti. Proveriću sa gradskom inspekcijom i da li će to biti u sklopu radova. Da li treba tamo da imamo nekoga ko je "majstor za trake" da tamo stoji? To nije smešno. Proveriću - naglasio je Šapić.