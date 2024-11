Ministar finansija Siniša Mali najavio je da će u naredna dva meseca početi radovi na rekonstrukciji nekadašnjeg železničkog mosta, koji će u potpunosti biti pretvoren u pešački most, sa vidikovcima i odmorištima.

On je objavio i kako će sve to izgledati.

"Iako je izmeštanjem železničkog saobraćaja izgubio prvobitnu namenu, most će biti sačuvan, revitalizovan i transformisan u pešačku vezu između dve obale Save.

Na novobeogradskoj strani na most će se ulaziti kroz novi park, a predviđeno je da on bude deo budućeg šetališta koje povezuje Novi Beograd sa Bulevarom vojvode Mišića i zatim dalje, sa Topčiderom. Pored pešačke staze, most će imati brojne sadržaje, među kojima su odmorišta i vidikovci sa kojih će se pružati pogled na reku, panoramu starog dela grada i Novog Beograda.