- Tada je istovremeno urađeno i spomen-obeležje ispred bivšeg koncentracionog logora „Banjica", to je sada Vojna akademija, koju je uradio Nikola Kolja Milunović. Urađena je i staza smrti, to je bio put kojim su odvođeni zatvorenici na streljanje, objašnjava Antonić i dodaje da početkom osamdesetih godina dolazi do proširivanja prostoraMuzeja.