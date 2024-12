- U smislu da ovde najviše imamo publiku koja praktično prelazi milion i po i dva miliona ljudi na godišnjem nivou i to isključivo zahvaljujući sportu. Kad kažem najgledanija, ja to uvek delim na tri dela, ako hoćete dobre rezultate, možete da ih postignete, ako želite da postignete cilj, i to je moguće, znači uz neki predani rad, ali naglašavam bez dobrih rezultata nema cilja. Međutim, moj mozak je takav, sportski pošto sam se bavio sportom, ne mogu da kažem šampionski, ali sportski u smislu da uvek težim ka uspehu. Tako da uspeh arene, njena vidljivost, taj vizibiliti koji Beogradska arena ima, to je jako važno, i zbog svega toga mogu da kažem da smo mi ubedljivo najpupularnija i najprepoznatljivija arenau Evropi, navodi Goran Grbović.