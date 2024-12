Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda na opštini Savski venac, danas od 8 do 20 sati, bez vode će ostati potrošači u ulicama: Vile Ravijojle, od Mladena Stojanovića do Đorđa Radojlovića i Đorđa Radojlovića, od Majora Jagodića do Ledi Pedžet.