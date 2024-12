- Kako sam čuo on je imao preko jednog promila alkohola u organizmu, a to nije ni čudo jer je pre nego što je uleteo u školu sedeo u kafani i pio. Ono što je strašno je, da je on odmah pušten kući. Navodno napisana mu je krivična prijava u redovnom postupku. Što znači da će se braniti sa slobode, on nije zadržan ni da se otrezni...- kaže on.