Prvi srpski litograf i jedan od prvih srpskih fotografa Anastas Jovanović, rođen je 1817. godine u mestu Vrace (današnja Bugarska), od majke Marije i oca Jovana, trgovca. Posle ujakove i očeve smrti 1831. godine, da bi obezbedio sredstva za izdržavanje porodice, napušta školovanje i odlazi na zanat. Ubrzo je bio primljen da u Knjažesko-serbskoj tipografiji uči za slovolivca - u novoosnovanoj Državnoj štampariji i slovolivnici 1832. godine. Anastas na sebe skreće pažnju kneza Miloša, u periodu kada je 1838. Dimitrije Davidović napisao Srpski bukvar, a knez Miloš naredio da se on štampa u 40.000 primeraka za 14 dana i to pisanim (kurzivnim) slovima, kakvih u to vreme u srpskoj štampariji nije bilo. Bečki majstori su procenili da će im biti potrebno dva meseca za takav rad. Anastas Jovanović je procenio da mu je dovoljno 14 dana. Zadovoljan njegovim radom knez Miloš ga šalje na Likovnu akademiju u Beč da uči bakrorez.