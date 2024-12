Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić obišao je danas radove na proširenju Bulevara Zorana Đinđića

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić obišao je danas radove na proširenju Bulevara Zorana Đinđića i tom prilikom istakao da bi ova izuzetno važna deonica od skoro šest kilometara trebalo da bude završena do kraja godine. On je naglasio da radovi do sada idu utvrđenom dinamikom i u zadatim tokovima i naglasio da se prvi put odvijaju bez zatvaranja saobraćaja.

"Počev od kružnog toka koji smo napravili na kraju Bulevara Zorana Đinđića, probili smo i deo pored hotela Kraun Plaza, proširili čitavu ulicu pored Beogradske arene, nastavili dalje pa presekli Ulicu omladinskih brigada, proširili i drugu stranu koja nije bila proširena do škole „Duško Radović”. Onda smo „ušli” u Blok 34 pored zgrade carine i taj deo bi trebalo da se završi do kraja godine. Kada se asfaltira ova strana preći će se na drugu i dobićemo po dve trake, a onda se produžava pravo do Tošinog bunara i Studentskog grada gde ćemo takođe proširiti još jednu traku", rekao je gradonačelnik.

Šapić je podsetio i na radove koji su u toku a koji bi takođe trebalo da budu završeni do kraja godine, a to je deo kada se krene levo Tošinim bunarom, od Gazele do Vojvođanske ulice.

"Ulicu Nikole Dobrovića smo sa četiri trake proširili na sedam, a završeno je i proširenje Tošinog bunara, odnosno Zemunske do Gandijeve ulice. Čitavu raskrsnicu smo proširili i napravili pet traka, a bilo ih je tri i do kraja godine bi trebalo da bude gotov čitav potez koji ima nešto više od dva kilometra i sa ovih četiri to je skoro šest kilometara koliko je urađeno na proširivanju ova dva važna bulevara. Podsetiću vas da je Tošin Bunar, odnosno Vojvođanska i Zemunska ulica jer je to isti Bulevar, postao izuzetno opterećen tranzitom od kada je završen krak auto-puta ka „Milošu Velikom” gde veliki deo ljudi sa te strane ulazi u Beograd. Da nismo ušli u ove radove pitanje je kako bi funkcionisao saobraćaj na Novom Beogradu. Imamo još problem u Gandijevoj, ali smo značajno sa dva mala kružna toka iznad Sportskog centra „11. april” uspeli da značajno rasteretimo prilazak Bežanijskoj kosi", precizirao je Šapić. Šapić je istakao da za sada svi radovi idu utvrđenom dinamikom i zadatim rokovima.

"Čim budemo izašli do Tošinog bunara ići ćemo desno, ka Pariske komune, gde ćemo takođe proširiti jednu traku, tako da ćemo na pravcu od Studentske do Pariske komune imati po dve trake. Podsetiću i da smo u Bulevaru Zorana Đinđića, na delu od Milentija Popovića do Antifašističke borbe napravili dodatnih 100 parking mesta", rekao je Šapić.

On je naglasio da nijednog trenutka zbog radova nije zatvaran saobraćaj.

"Prvi put su se u gradu, uključujući i ranije Višnjičku, radovi obavljali a da nije prekidan saobraćaj, ljudi su sve vreme mogli kolima da prođu. Tako smo radili ovde, a tako ćemo raditi i u centru grada za radove koje sam ranije najavio i one koje ćemo u budućnosti raditi. Takođe, očekujemo da će garaža u Dragoslava Jovanovića od ponedeljka početi da radi u novom režimu, ona postaje jednosmerna, jedna traka će biti za ulazak u garažu, a druga prohodna za izlaz na Ulicu kralja Milana. Onda ćemo da počnemo da radimo kružni tok, proširivanje autobuskog stajališta kako bi rasteretili pritisak ka Terazijskom tunelu", rekao je Šapić.

Gradonačelnik je najavio da će do kraja ove ili početkom sledeće godine u blokovima 61, 62, 63 biti gotovo 446 novih parking mesta.

"Ta parking mesta smo uradili na osam „nedefinisanih” zelenih površina gde je bila samo „spaljena” trava i time značajno doprineli kvalitetu života ljudi na tom prostoru. Gradska uprava na čijem sam čelu je u poslednje dve i po godine u prosekugodišnje izgradila desetostruko ili petnaestostruko više parking mesta nego sve gradske uprave u prethodnih deset godina. Za to vreme urađeno je 1.300 novih parking mesta, a u poslednje dve i po godine blizu smo broja od 3.000. U mandatu ove uprave završena je jedna podzemna garaža, a trenutno se rade još dve", rekao je Šapić.

On je podsetio da danas kreću radovi u Vasinoj ulici i da se očekuje da će ona uskoro biti puštena, a garaža u Rajićevoj ulici, koja je privatna, biće daleko dostupnija za ljude koji dolaze u centar grada jer su do sada morali da se voze dorćolskim ulicama, a sada će proći samo pravo od Trga republike.