Kako navode iz ove opštine, klizalište u Vinči svečano će biti otvoreno 9. decembra u 18 časova. Radno vreme klizališta radnim danima za školsku decu je u terminu od 9 do 15 časova, za građane od 17 do 22 časa, a vikendom od 13 do 22 časa.