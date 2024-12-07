DELOVI OVE 4 OPŠTINE DANAS ĆE BITI BEZ STRUJE: Isključenja počinju u 8 sati - evo spiska ulica
Elektrodistribucija Beograd je za danas najavila isključenje struje zbog radova u 4 opštine.
Isključenja počinju u 8 sati, a evo detaljnog spiska ulica:
Savski venac 08:00 - 17:00
BIRČANINOVA: 28A, SVETOZARA MARKOVIĆA: 52-62F/8,66-72/, VOJVODE MILENKA: 50A,
Čukarica 08:30 - 16:00
OBRENOVAČKI DRUM: bb,bb,bb,bb,bb,bb,bb,bb,bbIMM stub-2,bbIMM stub-5,bbstub 10,bbstub 14,bbstub-9,1-1M, Naselje RUCKA: RUCKA: BB,4-8,12-38,42,46-54,58-62B,66-70,78-82A,88-102,106,1-5V,9,15-15B,21-25,29-35,39-45,49-51,61-77,97,101,107,111-113,117,121, Naselje UMKA: 13 OKTOBRA: BB,BB,2-4,8-20,24-34,38-50A,56-58,64,68,74-76,80-104,118,132,138-140,148-154B,1-5C,9-15,21-27,33,37-71A,75-81,97-99,109-111,197A-201,209-223,237-241, ALEKSEJA GANSENA 1 DEO: 2,1-3, BORE MANDIĆA: 2-10,1-7, BORISA KIDRIČA: 2-6,10,16,1-1,5-5A,11-13, BOŠKA ŽIVKOVIĆA: 2-22,32-38A,44,1-3,7-43, ČAGČAVIČKA: 1, CAREVAČKA: 2-30,34-36,40-50,1-21,25,29-31,37-43, CERNIČKA: 2-4,10,16-18,24B,28-32A,1-11B,37, ČIČAVIČKA: 8,1A-19A, ČIKATOVAČKA: 2-4,1-5, CRKVINE: 2,10-14,115-117, ČUBRELjSKA: 2-4,1-3, DAN BORCA: 2-22,26,32-36,5-23,27-37, DRAGIŠE LAZAREVIĆA: 2-12,1-11, DRAGOMIRA STANOJLOVIĆA: bb,BB,2-48,52-70,78-104,1-5,13-15,19,59A, ĐURE DANIČIĆA: 4-10,42-42A,46-50,54-64,68-78,82,3,7,17-23,33-35,45-53,57-59,65-71, DUŠANA DAMJANOVIĆA: BB,2-30A,34-42A,46-50,54,1-15,19-29,33-35,39-49, DUŠANA ILIĆA: 2-26,1-25, DUŠANA TASIĆA: 2-16,20-30,1-29,35, GREBENAC: 2-18,1-27,31-35, ILIJE BABIĆA: 2-8,12-16,1-7,11-13,17,23-41, ILIJE BIRČANINA: 2-20,1-7, KALEMI: 2-8,3-15,23, KARAĐORĐEVA: 4-8,12-28A,32-66,70-80,84-100,1-33,37-67,71-105B,109-115B,123-135, KARAULE: 12-14,18-20,1-3,7-11, KOSOVSKA SIĆEVSKA: 2,1, LIPIK: 2-16,42-44,48-50,1-17,23,29, LjUBE RANKOVIĆA: 2-10A,1,5-11,15B, MARKA KRALjEVIĆA: 2-6,14A,1-11, MIKE ĆURČIĆA: 2-14,1-9, MILANA VUKOVIĆA: BB,1-9, MILENIJE IVANOVIĆ: 2-6,1-3A, MILICE NIKOLIĆ: 2-12, MILIJE STANOJLOVIĆA: bb,2-6,12-26,30-52,120,1-7,11-25,29-45,49-71A,77-101, MILINKE JELIĆ: 6-8,1-7, MILOŠA BLAGOJEVIĆA: 10, MORAČKO BRDO: 4-16,9-11, NADE DIMIĆ: BB,2-6,1-3, NOVICE DOMAZETA: 2-10,14,1-3, PETROVAC: 2-20,24,1,7-9, PODRINjSKA: 2-12,1-5, PORODIMSKA: 2,8,3, PRIDVORIČKA: 5, PRUGOVAČKA: 2-4,8,1-9, PRVOMAJSKA: 2-8,22,1-7,21, PUSTENIČKA: 6,103, RADIŠEVAČKA: 4-6,1-3,9, RADIVOJAČKA: 26-34A,40,44,11,27-29, RADOŠEVAČKA: 2,8-10,1-3,11-17, RADOVANA TODOROVIĆA: 2-38,1-5,9-15,23-23A, RUNjEVSKA: 4-10,3-19,23, ŠAIĆKA: 2-6,1-3, SAMODREŽKA: 3, ŠARBANSKA: 7, ŠAŠKOVAČKA: 2,1-3, SAVE KOVAČEVIĆA: 4-8,1-5, SOKOLIČKA: 2-4,8-16,20,3-5, SRETENA BABIĆA: 2-26,32-36,1-41, STAROSELSKA: 2,10-16,20,1-5,9,13-15,21, STAROŠKOLSKA: 16-24,1-15, STEPAŠNICA: 6-12,1-5, ŠTIMLjANSKA: BB,2-4,10,1-5A, ŠTITARIČKA: 2-12,1,5-15, ŠTRBAČKA: 2,6,1-5, ŠTUPELjSKA: 9, ŠUMNIČKA: 2, SUŠIČKA: 2-6,1-7,13, TESLINA: 2-42,50-54,58-62,86,1-9A,15-51,55-57,61-77,81, TOPLIČASKA: 2-8,1-3,7-9A,15, TUČEPSKA: 2-6,3-5, UGLjARSKA: 2-4A,10,1-3, VLADIMIRA BUKILIČA: 2-12,1-21,25-27,31-39, VOJE VUJASINOVIĆA: BB,8-20,26-28,40B,1-5, VUKA KARADžIĆA: 2-10,1-7, ZELENGORSKA: 2-6,1-5, ŽELEZNIČKA: 2-18,1-27, ŽELEZNIČKO NASELjE: 2-16,1-13,
Novi Beograd 08:00 - 12:00
OMLADINSKIH BRIGADA: 23-25,
Novi Beograd 08:00 - 13:00
MILUTINA MILANKOVIĆA: 29,
Obrenovac 08:30 - 16:00
Naselje MALA MOŠTANICA: BUKVARSKA: 5, DRENjANSKI KRAJ: 6-8F,12-30D,40A,44,48-50,1A,7-25,31-39,79, MOŠTANIČKA: 152,158-160,170A,178-180, OROV POTOK: 36-38,52,56,23, PALIH BORACA MALE MOŠTANICE: BB,BB, PUT ZA RUCKU: 38-42,46,52,66,148,13D, RAVANIČKA: 49, SLOBODANA PENEZIĆA: 14,
Obrenovac 09:00 - 17:00
Naselje LjUBINIĆ: DONjI KRAJ: 36.
PREDSEDNIK VUČIĆ IZ CIRIHA: Izuzetno pozitivno da je Nemačka za otvaranje klastera tri! Očekujemo još veći broj švajcarskih investitora u našoj zemlji