- Svi ostali ljudi sa decom koji ih vode u kafić će ti reći kako je to normalno i kako nema tu nikakvih problema. Ja kao neko bez dece bih rekao da je to verovatno broj jedan stvar koja me nervira kad odem u kafić/restoran. Pod jedan, to detetu stvarno nije interesantno. Vodi ga negde u prirodu ili negde da se igra ili nešto konkretnije da radi. Nerealno je očekivati od malog deteta da sedne mirno za sto, i šta radi? Vodi diskusiju sa drugim gostima, mislim ne kapiram. Druga stvar, apsolutno svim ljudima smeta ta buka i onda roditelji uzmu to dete pa ga nosaju i zabavljaju da bi se smirilo, kao ostalih 50 ljudi u tom prostoru ne želi to da sluša/gleda, ometa im pažnju i smeta. Treće, u svim kafićima i restoranima u Srbiji je dozvoljeno pušenje, što je sigurno užasno za dete, tako da je to isto jako važno. Sve u svemu, to što se ne posvećuješ svom detetu na pravi način, što ga ne vodiš na neko adekvatnije mesto + to što nemaš para za dadilju da ga privremeno čuva ako ti se ide u kafić, ne treba da bude problem i ostalih 50 ljudi tog lokala - obrazložio je neko.