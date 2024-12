- To su delegacije zemalja koje očekujemo, biće ih preko 120. Ti izlagači imaju prema propozicijama obavezu, odnosno organizator ima obavezu da im u neposrednoj blizini obezbedi smeštaj. To je motiv za izgradnju stanova, ali naravno razmišljali smo i šta ćemo posle s tim, pa će kasnije nakon toga Republika Srbija raspolagati s tim da li će u nekoj meri biti dodeljivano nekim kategorijama ljudi kojima to treba da se dodeli, i delom će biti svakako na tržištu po nekoj razumnoj ceni - navodi Stojčić.