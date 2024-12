- Zajednički imenitelji za ovu noć i za prethodni dan jesu infarkti, međutim ono što je ovu noć izdvojilo to je agresivnost. Jedna povreda je bila hladnim oružjem, podlaktice, muškarac, 30-godišnjak, vožen je sa Autokomande do Urgentnog centra. Sa druge strane, u 1.46 časova posle ponoći imali smo masovnu tuču preko puta hotela Jugoslavija, gde je muškarac (50) prevezen do KBC Zemun i ženu od 42 godine prevezenu do Urgentnog centra, srećom nije se radilo o preteškim povredama - rečeno je za RTS iz Hitne pomoći.