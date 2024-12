Stari železnički most, izgrađen 1884. godine, bio je i rušen i obnavljan čak četiri puta. U dva navrata, tokom Prvog i Drugog svetskog rata, most je rušila srpska i jugoslovenska vojska, dok ga je neprijatelj obnavljao. Tokom povlačenja, neprijatelj je ponovo rušio most, a Srbija i Jugoslavija su ga iznova obnavljale.