Radi se o prelepom BMW-u "petici" koji je apsolutno ceo prekriven svetlećim lampicama u najrazličitijim bojama. Pozadina priče se krije iza Instagram profila i You Tube kanala istog naziva "Život sa peticom"...

Od emotivne namere jednog ujaka do slučajne viralnosti

- Jedina ideja koja je bila jeste da obradujem svog sestrića koji ima 5 godina, kao i da u duhu praznika ukrasimo auto lampicama kako bismo ljudima na ulici doneli malo radosti i osmeha na lice a pogotovo deci...Nisam time hteo nikakav dodatni publicitet niti je to bila namera svega ali svakako takav auto sam po sebi postane atrakcija zbog same pojave - otkriva tridesetčetvorogodišnji Nemanja Vasiljević.

- Desilo mi se da me je jedno 200 mališana držalo 10 minuta kod osnovne škole. Nisu mi dali da prođem, kako bi snimili auto - s osmehom prepričava ovaj Mladenovčanin samo jednu od brojih pozitivnih rekacija svojih sugrađana.

- Ma nije to skupo, oko 50 evra su koštale lampice. Verujte mi, i da je 500 evra, opet to nema cenu kako su se ljudi nasmejali i koliko je ljudima bilo lepo kad su videli to sve - s radošću priznaje Nemanja i poručuje da sreća nema cenu!