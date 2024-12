Ova srčana mana se do sada rešavala lekovima i otvaranjem grudnog koša

Do sada se ova srčana mana rešavala davanjem lekova koji imaju za cilj da zatvore taj krvni sud. Ukoliko to ne bi uspelo, pribegavalo se hirurškom lečenju koje podrazumeva otvaranje grudnog koša.

- To je trauma za dete. Krenuli smo u intervenciju koja podrazumeva zatvaranje tog krvnog suda jednim specijalnim uređajem. To je veoma mali uređaj, specijalno dizajniran za prevremeno rođenu decu i zove se "Pikolo". U pitanju je potpuno timski rad, pored mene i ass. dr Staše Krasić, tu su tehničari, anesteziolozi koji su od neprocenjive vrednosti. Oni su tako malo dete uveli u opštu anesteziju, bili su tu da rešavaju sve probleme koji mogu da nastanu tokom intervencije, od aritmije pa do nekog povećanog krvarenja - kaže prof. Vukomanović.