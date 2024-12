"Ideja je da sve ove projekte radimo paralelno. Do Nove godine očekuje se završetak radova na stajalištu na Zelenom vencu, tako da je naša procena da bi sve lokacije u centru grada do kraja februara trebalo da budu gotove. Ovi projekti ne samo estetski nego i što se tiče protoka saobraćaja obezbediće da centar grada bude funkcionalniji", istakao je Šapić.

"Znate da smo kocku ispred Narodnog pozorišta morali skroz da promenimo jer je potpuno propala. Ne mogu da dozvolim da za vreme mog mandata dođe do dodatnih radova a da to ne bude konačno rešenje", istakao je Šapić.

"Biće urađen kvalitetnija podloga, kao i odvod vode što do sada nije bio slučaj. Kako mi je objašnjeno, trenutno se ispod svega nalazi asfalt, a trebalo bi da umesto asfalta bude beton koji propušta i odvodi vodu. To nije dobro urađeno, ali zbog čega, u to nemam nameru da ulazim. Kocku ćemo naravno svu sačuvati, a ona koja ne bude bila na Trgu biće upotrebljena na drugom mestu jer je kvalitetna tako da nas radovi neće puno koštati", rekao je Šapić.

"U svakom slučaju inicijalne prognoze kažu da bi sav posao trebalo da bude završen do kraja februara. Možda budemo čekali malo za sat, jer on treba da se naruči, da se izradi ali verujem da ćemo dobiti novi simbol grada, da ćemo biti ponosni kao i na mnoge druge simbole grada. Nekada je taj sat stajao na Terazijama i na Trgu republike, sada satova nema, a on ima višestruku simboliku i o njemu možemo da pričamo na različite načine. Danas sam izuzetno srećan što smo ovo, ipak, uspeli da izvedemo", naveo je on.