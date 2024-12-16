ISKLJUČENJA U 9 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Evo ko će danas biti bez struje - detaljni spisak ulica
Elektrodistribucija Beograd je za danas najavila isključenje struje zbog radova u devet opština.
Evo detaljnog spiska ulica:
Vračar 09:00 - 11:00
CARA NIKOLAJA DRUGOG: 75-77,76-78,86-86,90-90, DANIČAREVA: 41, MILEŠEVSKA: 56-56, SAVE TEKELIJE: 2-2V/1, VELIMIRA BATE ŽIVOJINOVIĆA: 13-15, VUKICE MITROVIĆ: 66,74,55,69,
Palilula 08:30 - 14:00
BORE VUKMIROVIĆA: 2-8,3-15, BUL. DESPOTA STEFANA: BB,198,202-204V, MIJE KOVAČEVIĆA: BB,BB,10A, VIŠNjIČKA: 2-2,6-16,
Palilula 09:00 - 12:00
KORNATSKA: 4-12b,30-40F/8,44-92,1-25,65-75, PAVLA UGRINOVA: 12,11-17, SLANAČKI PUT: BB,2-24,1-49,95,101D-101R, VIŠNjIČKA: BB,BB,BB,110-128,132,91-113A, Naselje VIŠNjICA: ADA HUJA: 2-28,1-15, DRAGANA LUKIĆA: 2-10,14-18,70,74,78,5-9B,13-19,37-43, KANADSKA: 2-12,1-11, MALI LESKOVAC: 2,6-16,22-22A,26,30,34-48,1-9,13-23,29-53A, MARINA: 1-15A, ROSPI ĆUPRIJA: 6-6,10-14G,18, TODORA MANOJLOVIĆA: 2-22,3-15, TRUDBENIČKA: 24-24A, VOJISLAVA JOVANOVIĆA MARAMBA: 4-12,1-5,9-11, ZENIČKA: 2-28,1-29,
Čukarica 09:00 - 14:00
POŽEŠKA: 48-50, ŠČERBINOVA: 2A-4,1-3,
Rakovica 09:00 - 12:00
ACE SIMIĆA: 14-16,15-17,21-23, AVRAMA LEVIĆA: 1-7, BLAGE MARIJE: 3-7,11-15,19-23, BULIJA BENCIONA: 8,14-18,1-15, DRAGOŠA KALAJIĆA: 2-6,10,3-7, DUŠANA PURIĆA: 6-22,3,13-21, GORSKOG JAVORA: 2,6,10-12,16-20,3-5, KOZAČKA: 10,22-26,3-7, MAJE ZLATOGORKE: 6-10,14,18,22-26,5-11,15, MIHAILA TERZIBAŠIĆA: 4-10,14,26,1-7,13-23, MILjAKOVAČKE STAZE: 148-152, MILOŠA GOLUBOVIĆA: 20-22,26,30,17-19,23G-27, NATALIJINE RAMONDE: 4,12-14,30,34-36,1-5,9,13-15, RAKOVAČKI POTOK: 1-5,9, TRAJANOVA: 1-9, VOJVODE PETRA ŠEKULARCA: 2-10,
Barajevo 09:00 - 12:00
Naselje BARAJEVO: BAGRDANSKA: 2-4A, BEOGRADSKA: 4-24B,28-48,57A-63A, BRANISLAVA JOVANOVIĆA: 50A,
Sopot 08:30 - 14:30
Naselje PARCANI: BOGOSAVA FILIPOVIĆA: 4-10,22,30-32,36,40-48,3-11,17-19, BORIVOJA MIRKOVIĆA: 4-6,1A-5, BOSTANIŠTE: 2-2A,6A-8,26-30,1-5B,9-11A, BRAĆE JOVANOVIĆ: 2A-4,8-12,1-13, DOBROSAVA RADOSAVLjEVIĆA: 6,1-5, DRAGIŠE ŽIVKOVIĆA: 2-8,12-14,3-17, DRAGOLjUBA JOVANOVIĆA-TRUJE: 2-6,16-18D,22-26A,30-36,42-48,52A-60,64A,72,78,84A-90A,96-96A,100A,106-112A,118-120,126-128,1-3,7-11,15-17,21-25,29-33,37,41-45,49-67,71-75,79, DRAGOSLAVA TODOROVIĆA: 2-4,3-5, IVE LOLE RIBARA: 2A-6,1-11B, JAKOVA VIĆENTIJEVIĆA: 4-10,14-18B,22,9-13, JULIJANE RADOŠEVIĆ: 2-18,1-5,9-11A, KOSMAJSKIH PARTIZANA: 2-6A,10-12,16A-20,1-3,7-11,15A-27,31A-33,37,47-51,55, MILANA ILIĆA: 4-6,3-9,13,17,243, MILIVOJA ILIĆA: 1,5-9, MILORADA ILIĆA: 4,1,15, MILOSAVA JOVANOVIĆA-ZEKE: 2A-4,8,28-32,42-44,48,1-3,7-9A,15-25A,33,71, MILOSAVA VLAJIĆA: 2-6,10-20A,24-32A,36-38,44,1-9,13,17-23, MIODRAGA ILIĆA: 2-4,1-3,53A, MIODRAGA MIHAILOVIĆA: 4,10,1-3, MOMČILA ĐUKIĆA: 2-18, NATALIJE OBRADOVIĆ: 2-8,1A, PREDRAGA GAJIĆA: 2-4,1-3, RADA JOVANOVIĆA: 2-4,8-16V,20-24,28A,40-42,46-48,52A-54,64-66,70-72D,76-86,94-96,104-108,118-118,122-128,134-146,172-172C,3-7,13-15,19-23,29,33A-37A,41-45,49-51,69-73,77-85,97-99,103-105, RADISAVA MILENKOVIĆA: 2-10,16-20,1A-13, SAVE CRNjAKOVIĆA: 1-1A,5-9, SAVE VIĆENTIJEVIĆA: 2,10-12,16-20,24-26A,34,5A-7,11,15-19,23-27,31A,37-39, STANINA: 4-6,10-14,18-28,34-38,52-54,1-5,15-17,21,25-27,39, SVETOMIRA NEDELjKOVIĆA: 2-10,14,18-24,176B,1A,5A-13, TRG NARODNIH HEROJA: 4,1, VELjE JOVANOVIĆA: 2-6,12-16,1-3, VELjE MILENKOVIĆA: 1-3A,9,15-17, ZELENE BARE: 4,70,270,278B-278C,5, ŽIVKA ILIĆA: 2-8,12-18,24, ŽIVOTE TODOROVIĆA: 4,16-18,1-3,7, Naselje RALjA: ANDREJE MITROVIĆA: 1A, BATE MIRKOVIĆA: 2,13-15,33A, CANE MARJANOVIĆ: 8B-10,1-3A,11-13, CRNOTRAVSKA: 1-5, ČUKARIČKA: 6,1-5, DIMITRIJA TUCOVIĆA: 2-12,1-9A, HERCEGOVAČKA: 2-6,10-16,1A-7, KARAĐORĐEVA: 15, KOSMAJSKA: ,2,6,3, LjUBIVOJA GAJIĆA: 2A,6-24A,1-27A,35A-37A, LOVĆENSKA: 2-2A,6-6A,12,18-20,24-26,30,1A-7, MIĆE MARKOVIĆA: 2-8,400,1-9, MILOVANA VIDAKOVIĆA: 12, MOŠE PIJADE: 2-4,8-12,18-30,34-36,1-1A,5-7,11-21,25-33,39-43, OPLENAČKA: 2-6,1-3,7, OSLOBODILACA BEOGRADA: 7,13, PASTEROVA: 2-2A,6-14,18-22,26,3,7-11,15-17,21,25, PROFESORA ANDONOVIĆA: 2-22,26-28,32-36A,48,156A,3-7,11-11A,15,25-27,33A,37A-41V,47-49, PRVOMAJSKA: 2-8A,12-14,3-9,15-17, RADA JOVANOVIĆA: 2A-8,12-20A,24,30-34,38,42-42A,1-27,31,41-51, SLOBODANA PENEZIĆA-KRCUNA: 2-2A,6-14B,20-20B,1-11,17,25,29,33,37-39A,43-47,55-57, SOCIJALISTIČKOG SAVEZA: 2A-12,18,1,7-9,13-15, SREMSKA: 3-5, ŠUMADIJSKA: ,2-6F,10-14,18-22,1-11,15-23,27-37,43-47, TOPLIČKA: 4,7, TRIGLAVSKA: 4-8,1, TRINAESTOG OKTOBRA: 57,63, VELjE JOVANOVIĆA: 4-12,1-3, VOJVODE PUTNIKA: 2-12A,16,20-24A,32-34A,38-42,46,58-62,1-3,7B-23A, VOJVODE STEPE: 2A-4,8-12,20,7R,23B, VUKA KARADžIĆA: 2,1-11,17, ZMAJ-JOVINA: 2-2A,6-10,1-3,9-11,15, Naselje ROGAČA: BOGOLjUBA TODOROVIĆA: 12,
Sopot 12:00 - 13:00
Naselje MALI POŽAREVAC: AUTOPUT BEOGRAD-NIŠ: , DRAGE ANĐELKOVIĆA: 2-12,26,9-13, DRAGUTINA NIKOLIĆA: 10, IVE ŽIVANOVIĆA: 2-8,18-20,34,44,1-9,
Mladenovac 08:00 - 15:00
Naselje BALjEVAC: KOVAČEVAC: , Naselje GRANICE: JOVANA SUBOTIĆA: 4,1A-3,7,11-13, KOSMAJSKIH PARTIZANA: bb,,70,78-80,86-94,104,110,114-120,124A,134-136,142-146B,154,168,172,176-180,208-216,432,39,47-49A,53-53B,59-67A,71-75,81A-83,93,99,109,113A-117,127,139-145D,151-153,259A-259B,265,271, LjUBICE GLIŠIĆ: 2-6A,14,24A,58,3,9-11,35, LjUBIVOJA GLIŠIĆA: 12, MOMČILA SIMIĆA: ,6,18-22,26,17,25, NOVA 4: , NOVA 5: 4,10,3-7, NOVA 6: ,19, NOVA 7: 6,12,16,9,15,21,25, OMLADINSKA: 6-8,14,26,1-3,11,15,29, RAKE JOVANOVIĆA: ,4A,1-5,9-15, SLAVKA OBRADOVIĆA: ,2,8,1-3, SLOBODANA JOVANOVIĆA: ,4,8-10,5-9, VELIKE GRANICE: 2,14,18,108,13-15B,25,47, VERE DRČE: 4-6,12-26,9,17, ZORANA RADMILOVIĆA: 17, Naselje KOVAČEVAC: BOJINA BARA: 34A, ERSKO BRDO: 21,29B, KOVAČEVAC: BB,4,10A-12,16,24,46,50A,164A,170A-172A,182,202A,222,234,354,388A-390,404,410,454,462,480,490,538A,562A,1,7-7A,25-27A,47,79A,121A,131-133B,145,161A,165,173A,179A,207A,211A,229,327A,337-337A,341,371A,423,427,433,461,493,499A,531,551,561, LAĐEVAČKA: 6, NOVA 144: 2B,5A, NOVA 46: 8A, NOVA 49: 9, NOVA 57: 24,40,70,11A,33-35A,57,75,83A,567A, NOVA 70: 1, NOVA 72: 2-2A, NOVA 73: 8A, NOVA 78: 7,25, NOVA 79: 6A,14,15A-17A,31A, NOVA 80: 14,1, NOVA 98: 8, STRELARSKA: 73, SVETOG NIKOLE: 38,19-21,43, VOJISLAVA DAMNjANOVIĆA: 30,72,84,15-17A,93, Naselje MLADENOVAC (SELO): PROLETERSKIH BRIGADA: 108, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): NIKOLE PAŠIĆA: 246, Naselje VELIKA KRSNA: BAGREMOVA: 5, BELUĆANSKA: 8,50,5-5L, CENTRALNA: 4,12,3,15,19, DOLINA ŠEŠIRA: 2A,6,18,24-26,92,17,45,51, DRENOVAČKA: 10,11A-13A, JOVANA DUČIĆA: ,8,50,3,7,21A,53, KOSOVSKIH JUNAKA: ,2,16-18,34,38,3-5,21,33-35,39, NOVA 104: 12,1, NOVA 105: 2,6, NOVA 108: 19A-19B, NOVA 109: 26,1, NOVA 111: 8,18,1A,7,19A,33, NOVA 112: 10,1-3, NOVA 113: ,6-10,1,11,15-17, NOVA 114: 18,5A, NOVA 117: 2,8,18,22,1,9,21, NOVA 119: 6,24,9-11, NOVA 121: 6,1,7, NOVA 124: 8, NOVA 126: 1, NOVA 128: 4,28,19,29,37, NOVA 132: 4A,8,7A,25, NOVA 133: 13, NOVA 136: 2-6,9,15, NOVA 139: 12,3-5,19, NOVA 140: 4,28, NOVA 141: 17, PUT DIMIĆA: 3-5, SREĆKA MAKSIMOVIĆA: ,12-14,26,34,94A,108,114,124,132,150,164,1,9,15,25,39,63A,69,75,93,109-111,127, STEPANjSKA: ,4,16,24,30,38-38,46-48,52-56,62-64,74,13,31,35,39,45-47, SVETONIKOLSKA: 10,38,48,13,19,27,39,55-55, Tomislava Gajića-Toce: 10B,16,28,21, VELIKA KRSNA: ,2-2,8-12,22,30,34,42,50,106,116,128,196,216,300,306,332,702,1-1A,9,15,19,23-25,29-31,47,79,131,135,331,923,
Surčin 09:00 - 11:00
PUŠKINOVA: 8,12-14,1-7V, Naselje SURČIN: CARA DUŠANA: 21, DANILA BATE STOJKOVIĆA: 4-10,18,22,26-26A, NjEGOŠEVA: 4-12,24, VOJVOĐANSKA: 418f-420d,424,434,446-448n,387-387u, ŽIVOJINA MIŠIĆA: 8-12,22,1,11-13,
Lazarevac 09:00 - 13:00
Janka Stajčića 34-50 (desna strana), 29A-31 (leva strana)
Lazarevac 09:00 - 14:00
Đorđa Kovačevića 10-18, Radoja Domanovića, Milana Predića
SRBIJA JE ZA MENE NAJVEĆA SVETINJA, A NJEN NAPREDAK – MOJ NAJVEĆI I NAJTEŽI ZADATAK Vučić: Borim se za to da naši ljudi imaju dobru i sigurnu budućnost (VIDEO)