Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić rekao je danas da će gradski prevoz biti besplatan.

- Sav javni prevoz u Beogradu će biti besplatan - rekao je Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda pa objasnio ovu odluku.

- Rekao sam da, bez obzira na to što je to rak rana grada Beograda i svi su sesklanjali i bežali, niko nije hteo to da čačka, jer je to bila nerešiva enigma. To je bilo čvorište u koje niko nije želeo da dira, Ispostavilo se i zašto, videli ste šta se meni dešavalo kad sam udario u zmijarnik, počevši od Kentkarta, busplusa, raznoraznih sindikata, intertesnih grupa i tako dalje. Rekao sam da ću ući u obračun sa tim strukturama sistema javnog prevoza i da ćemo za par godina imati najbolji i najjeftiniji javni prevoz u ovom delu Evrope - kazao je Šapić.

U međuvremenu je, kaže, uz pojeftinjenje od oko 30 posto, usledilo i značajno ulaganje u javni prevoz.

On je najavio danas, "potpun paket socijalnih mera kakvih nije bilo u Beogradu poslednjih 50 godina, a koji će početi da se primenjuje od 1. januara 2025. godine.

Na konferenciji za mediji, koja je u toku, gradonačelnik predstavlja planove Grada za 2025. godinu.

- Nema plaćanja karata, nema ni mesečnih karata. Ovom merom Beograd postaje jedini grad u Evropi sa vise od pola miliona ljudi koji ima besplatan javni prevoz - rekao je Šapić.

Video nadzor u vrtićima

Šapić je najavio da će oko 400 vrtića imati video nadzor, u dvorištima.

Najavio je i formiranje beogradske službe bezbednosti, čime će se rasterititi beogradska policija.

- Radimo na bezbednosti kao niko u regionu - rekao je Šapić.

Infrastruktura

- Nastavićemo sa izgradnjom i proširenjima ulica i bulevara. Saobraćaj se u Beogradu promenio jer je u poslednjih 10 godina ušlo 250.000 novoregistrovanih vozila, plus turisti, Ukrajince i Ruse da ne računam... Pokušavamo da dok ne dođemo do metroa, da smanjimo, da usporimo proces zagušenja saobraćaja, a to opet neće da vidi samo onaj ko ne želi i nastaviće da priča kako je surovi Šapić do juče Beograđane, koji su leteli, spustio na zemlju. On se ni u šta ne razume, samo zna da pliva, ne znam ni da li više znam da plivam, 17 godina me plivam. Ja bar znam da plivam, ne znam šta oni znaju...

- Beograd će, na kraju ovog mandata, doživeti najveće kvalitativne promene, odgovorno stojim iza toga. Nastavićemo izgradnju mostova i tunela. Bili smo usporeni na početku, to sada ide, do kraja 2026, početkom 2027. godine trebalo bi da dobijemo protočan most. Infrastruktura ostaje važan činilac, sastavni deo politike ove gradske uprave.

O redu vožnje

- Ukinuli smo plaćanje po provedenom vremenu privatnicima, ne može da zatvori vrata i ode, na svakoj početnoj stanici biće semafor, tabla koja će davati signal kada trbea da krene. Nakon svakog kruga će se raditi rekalkulacija, trudićemo se da vozila budu u istim intervalima. Mi ćemo imati vozila, zahvaljujući duplom GPS, znamo gde se nalaze. Tabla pokazuje gde se nalazi vozilo u tom momentu, bila je kao aplikacija. Na tabli se vidi gde se nalazi vozilo. Dinamički red vožnje znači prilagođavanje realnosti i pokušaj da se nijedno vozilo ne vozi prazno, kolika god da je gužva. Kada dođes na početnu ide novi reset i nova dinamika kada krećeš, sve u želji da imamo ravnomerno raspoređene linije. Povećaćemo broj žutih traka.

